На шестых Спортивных Играх стран БРИКС в Казани петербуржцы забрали 17 золотых медалей

Помимо этого, петербуржцы завоевали шесть серебряных и семь бронзовых медалей.

В Казани с 12 по 23 июня проходят шестые Спортивные Игры стран БРИКС. В составе российской сборной числятся 60 спортсменов из Петербурга, рассказали в пресс-службе Смольного 20 июня.

В активе петербуржцев уже 17 золотых медалей. В синхронном плавании в составе сборной страны "золота" в дисциплине "акробатическая группа" удостоены Дарья Гелошвили, Елизавета Смирнова и Анна Андрианова. Они являются воспитанницами училища олимпийского резерва №1 и спортивной школы по водным видам спорта "Невская волна". Кроме того, девушки выиграли золотые медали в технической группе.

Спортсменки Северной столицы взяли "золото" в соревнованиях по синхронному плаванию в произвольной группе. В состав команды России вошли Ксения Ефимова и Алина Румянцева – воспитанницы школы олимпийского резерва по водным видам спорта "Экран" и школы олимпийского резерва по водным видам спорта "Невская волна".

Также мужская команда страны по настольному теннису в финале обыграла сборную Китая, выиграв золотые медали, со счетом 3:2. В составе команды – петербуржцы, воспитанники СШОР "Комета" Владимир Сидоренко и Никита Артеменко. "Золото" в составе мужской эстафеты 4х100 метров завоевал Даниил Росляков – воспитанник петербургской школы высшего спортивного мастерства по легкой атлетике. А в прыжке в высоту победу одержала Мария Кочанова из школы олимпийского резерва Выборгского района. В вольной борьбе среди женщин в весовой категории 72 килограмма победу одержала петербурженка Олеся Безуглова – спортсменка училища олимпийского резерва №1.

Помимо этого, петербуржцы завоевали шесть серебряных и семь бронзовых медалей.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 20 июня начнутся Всероссийские соревнования по синхронному плаванию "Белые ночи".

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)