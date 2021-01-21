На обучение студентов по программам СПО в Петербурге выделят 285 млн рублей

Программа предоставления субсидий на образовательные цели реализуется в городе с 2022 года.

В Петербурге установлен порядок выделения грантов образовательным учреждениям, ведущим подготовку студентов по программам среднего профессионального образования. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Распределение финансовой поддержки осуществляется на конкурсной основе. Конкурс проведут среди государственных вузов, готовящих кадры в областях информационных технологий, информационной безопасности, электронике и системах связи, мехатронике и робототехнике, медицине, ветеринарии, химическом анализе и дошкольном образовании. В новом конкурсе примет участие Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

На 2025 учебный год из городской казны выделили 285 миллионов рублей, которые пойдут на финансирование обучения 825 первокурсников, приступивших к обучению по программам СПО в вузах Петербурга.

Программа предоставления субсидий на образовательные цели реализуется в городе с 2022 года. Теперь, учитывая первокурсников нынешнего учебного года, поддержка оказана уже 1759 студентам.

Фото: Правительство Петербурга