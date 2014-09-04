Петербуржцы перечислили качества идеального учителя

Особенно высоко статус педагогов оценивают респонденты старшего поколения.

Исследование, проведенное сервисом по поиску работы SuperJob, показало, что треть жителей Петербурга (37%) оценивают профессию учителя как престижную в сегодняшних реалиях, почти половина (49%) придерживаются противоположного мнения, а каждый седьмой респондент (14%) затруднился определиться с позицией.

Особенно высоко статус педагогов оценивают респонденты старшего поколения: среди тех, кому больше 45 лет, доля считающих учительскую деятельность престижной составляет 43%, тогда как среди молодых людей до 35 лет такая позиция присуща лишь 22%. Образование тоже влияет на восприятие: среди лиц с дипломом вуза профессия преподавателя воспринимается престижной у 38%, а среди выпускников колледжей — у 30%.

Более половины участников опроса (56%) убеждены, что социальный статус преподавателей снизился за минувшие десять лет. Только 11% респондентов заметили улучшение положения, а 22% считают, что положение осталось неизменным.

Молодежь оказалась самой критичной: 58% представителей возрастной группы до 35 лет отметили ухудшение статуса учителей, тогда как среди старших респондентов такую позицию выразило меньшее число — 46%. Старшее поколение несколько чаще видит положительную динамику (21%), в отличие от молодёжи, где такое мнение поддерживают лишь 3%. Люди с высшим образованием чаще остальных указывают на падение статуса (60%), в то время как среди обладателей среднего специального образования таких мнений меньше (41%).

При опросе жители назвали главные качества хорошего учителя: профессионализм (29%), терпеливость (21%) и доброту (16%). Ещё 12% ставят на первое место любовь к детям и способность выдерживать стрессы. Ответственность и уважение к ученикам подчеркнули женщины, в то время как мужчины делают упор на профессиональный уровень педагога.

Фото: Piter.TV