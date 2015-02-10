Отпуск на время осенних каникул ребенка собираются взять 18% петербуржцев

Среди желающих отдохнуть вместе с детьми доля женщин составляет 20%, мужчин — 16%.

Исследование сервиса по поиску высоккоплачиваемой работы SuperJob показало, что в этом году 18% петербургских родителей собираются уйти в отпуск на период осенних школьных каникул, чтобы посвятить больше времени детям. Среди желающих отдохнуть вместе с детьми доля женщин составляет 20%, мужчин — 16%.

Вероятность ухода в отпуск заметно различается в зависимости от возраста ребенка: 22% родителей учеников начальной школы хотят воспользоваться таким шансом, тогда как среди родителей средней ступени эта цифра снижается до 12%, а старшеклассники (10-11 классы) отправляют своих родителей отдыхать лишь в 6% случаев.

Однако большинство опрошенных (65%) предпочли бы остаться на рабочем месте и не пользоваться школьными каникулами для отдыха с семьей.

Ранее петербуржцы оценили значимость брака для рождения ребенка.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")