Петербуржцы оценили значимость брака для рождения ребенка

Компания SuperJob провела исследование среди экономически активных жителей Петербурга относительно роли официального брака при рождении ребёнка. Согласно результатам опроса, треть респондентов (36%) убеждены, что рождение ребёнка должно происходить исключительно в браке. Однако почти четверть опрошенных (27%) утверждают обратное, считая наличие штампа в паспорте необязательным фактором для продолжения рода. Треть горожан (34%) занимают промежуточную позицию, признавая ценность официальной регистрации семейных отношений, но не считая её обязательной процедурой.

Представители обоих полов практически одинаково воспринимают значимость брака перед рождением ребёнка: доля сторонников обязательного заключения брака среди мужчин и женщин отличается незначительно (37% и 35% соответственно).

Женщины проявляют немного большую гибкость взглядов, предпочитая формулировку "брак не обязателен, но желателен" (37%), тогда как мужчины чаще выбирают категоричное утверждение "брак обязателен" (37%). Количество мужчин и женщин, уверенных в необязательности узаконивания отношений, различается незначительно (29% и 25% соответственно).

Анализируя зависимость мнения от семейного положения, выяснилось, что семейные мужчины и отцы гораздо чаще выступают за необходимость законного оформления отношений, нежели одинокие респонденты. Образование также влияет на восприятие проблемы: мужчины с высшим образованием чаще склонны считать брак необходимым, в отличие от имеющих среднее профессиональное образование.

Семейное положение и наличие детей оказывают менее выраженное воздействие на отношение к браку у женщин. Так, замужние дамы чаще уверены, что официальная регистрация брака является важным, хотя и необязательным аспектом семейной жизни. Уровень образования тоже имеет значение: женщины с дипломом вуза меньше настаивают на обязательном заключении брака, чем представительницы среднего профессионального уровня подготовки.

Возраст играет значимую роль: молодые женщины младше 35 лет наиболее часто высказываются за обязательное оформление официальных отношений (43%), тогда как старшая возрастная категория (женщины старше 45 лет) демонстрирует противоположную тенденцию — лишь четверть поддерживает идею обязательного брака, половина называет его желательным, но необязательным элементом родительства.

Что касается доходов, то большинство мужчин с высоким заработком (более 100 тыс. руб.) твердо убеждены в важности заключения брака для рождения ребёнка. У женщин картина иная: высокодоходные горожанки чаще остальных категорий женщин указывают на отсутствие прямой связи между официальным статусом отношений и решением завести ребёнка.

Фото: Pxhere