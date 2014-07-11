Программисты заняли первое место в рейтинге престижных профессий по мнению петербуржцев

Согласно результатам опроса, абсолютное лидерство принадлежит программистам, получившим одобрение 20% респондентов.

Онлайн-сервис по поиску работы SuperJob организовал публичный опрос среди представителей трудоспособного населения, посвященный определению наиболее престижных профессий.

Согласно результатам опроса, абсолютное лидерство принадлежит программистам, получившим одобрение 20% респондентов. Второе место с большим отставанием занимает медицинская сфера (12%), причем наибольшей популярностью пользуются стоматология и хирургия. Третью позицию занимают военные специалисты (10%). Четвертое место поделили инженеры и высококвалифицированные рабочие (по 7%). Завершают пятерку лидеров государственные служащие (4%).

6% участников исследования отметили, что любая профессиональная деятельность достойна уважения. А вот мнение 2% опрошенных оказалось крайне скептическим: респонденты полагают, что разговоры о престижности профессий неуместны ввиду отсутствия всеобщего уважения и связи высоких доходов с криминальной деятельностью.

Гендерные различия проявились следующим образом: мужчины гораздо чаще женщин называли престижными профессии военнослужащих, инженеров и технических специалистов. Женщинам же ближе позиция о высоком статусе медицинских работников, педагогов и финансовых специалистов.

Фото: Piter.TV