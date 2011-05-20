В Петербурге начали штрафовать выпускников за списывание на экзаменах

По одному делу уже вынесли решение.

Суды Петербурга начали штрафовать выпускников за списывание на экзаменах. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает "Фонтанка".

Известно, что в отношении выпускников отныне составляют протоколы по п.4 ст. 19.30 КоАП РФ (умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации). Так, по одному делу уже вынесли решение.

Выпускница пришла на государственный экзамен по русскому языку с телефоном, который заметили члены комиссии. Но девушка не стала врать и признала свою вину. Таким образом, суд оштрафовал петербурженку на 3000 рублей. А сам экзамен выпускница сможет пересдать в сентябре этого года.

Ранее мы писали, что в Петербурге выпускники школ стали чаще писать ЕГЭ на сто баллов.

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