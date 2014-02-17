В Петербурге выпускники школ стали чаще писать ЕГЭ на сто баллов

Такой статистикой поделилась вице-губернатор города Ирина Потехина на ПМЭФ.

В субботу, 5 июня, в Петербургском международном экономическом форуме приняла участие вице-губернатор города Ирина Потехина. На панельной дискуссии она отметила, что за последние десять лет количество детей, сдавших ЕГЭ на сто баллов, выросло в пять раз.

В опросе, опубликованном на странице вице-губернатора в соцсети о справедливости ЕГЭ, приняли участие 25 человек, большая часть из которых – родители. Четверть респондентов поддержали экзамен в той форме, в которой он есть сейчас, а 75% просят вернуть советскую систему аттестации. В тоже время, по словам Потехиной, в личные сообщения обратились несколько детей, которые отметили, что ЕГЭ нужен им.

Сама чиновница считает, что экзамен смог вернуть ощущение справедливости всей стране, а выступают за него родители, способные обеспечить ребенку репетитора.

Издание "Невские новости" напомнило, что московским и петербургским выпускникам труднее поступить в вузы, поскольку большая часть мест занимается иногородними.

Участники дискуссии предложили ввести образовательный кредит, который списывался бы за отличную учебу. Такое решение поможет сделать высшее образование доступным. Также прозвучало предложение расширить линейку олимпиад, добавить, к примеру, медицинскую.

Ранее мы писали, что вице-губернатор Ирина Потехина провела опрос среди петербуржцев на тему ЕГЭ.

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