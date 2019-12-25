Вице-губернатор Ирина Потехина провела опрос среди петербуржцев на тему ЕГЭ

В этом году ЕГЭ исполнилось 20 лет.

В этом году одной из тем на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума станет опыт проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице в социальной сети ВКонтакте во вторник, 1 июня.

Известно, что с ведущими мировыми экспертами власти Петербурга намерены ответить на ряд вопросов. Эксперты обсудят, какие принципы приема в высшие учебные заведения используются в других странах. Также на заседании предстоит выяснить, насколько конкурентоспособна российская система отбора в вузы. Кроме того, вице-губернатор хочет выяснить, удалось ли за 20 лет построить справедливую и эффективную систему доступа талантливых детей к качественному образованию в университетах.

Также Потехина решила учесть мнение петербуржцев с помощью опроса. Так, на 20:20 часов 68,44% участников считают, что советская система образования обеспечивает справедливое поступление в университет. Ещё 10,84% петербуржцев считают, что ЕГЭ нуждается в существенной модернизации.

Ранее мы писали, что в Петербурге ЕГЭ сдадут более 40 тысяч человек.

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