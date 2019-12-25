На площадке Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции открыли "Точку кипения"

Здесь молодые люди и девушки смогут заниматься современными технологиями.

В Петербурге открылась 13-я по счету "Точка кипения". Новое пространство для развития молодежи появилось на базе Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петерубург".

В коворкинге молодые люди и девушки смогут заниматься радиоэлектроникой, обеспечением информационной безопасности, изучать мехатронику и мобильную робототехнику. Молодежь будет заниматься компьютерными технологиями в стенах пространства.

В "Точке кипения" будут расти кадры, которые при выпуске из учебного заведения получат рабочее место в области программирования или моделирования.

Ранее на Piter.tv: стало известно, чего ждут петербуржцы от работы.

Фото: ВКонтакте / Точка кипения — Санкт-Петербург