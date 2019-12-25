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Стало известно, чего ждут петербуржцы от работы
Сегодня, 10:43
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Стало известно, чего ждут петербуржцы от работы

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Повышения зарплаты ждут 58 процентов опрошенных.

В 2023 году петербуржцы ждут от работы стабильности. А вот карьерный рост отошел на второй план. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob со ссылкой на опрос, который аналитики провели в Северной столице.

Повышения зарплаты ждут 58 процентов опрошенных. Каждый третий участник опроса отметил, что хотел бы иметь адекватное руководство. Всего 26 респондентов мечтают о повышении. 

Также работники хотели бы в будущем году улучшить отношения с коллегами и найти друзей на рабочем месте. Некоторые опрашиваемые признались, что хотят получать более интересные задачи от начальства. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге могут открыться белорусские и казахстанские магазины одежды.

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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