В Петербурге могут открыться белорусские и казахстанские магазины одежды

На смену зарубежным магазинам придут ритейлеры и кафе Milavitsa, Mark Formelle, NELVA, Coffee BOOM, Kirpi, MARWIN by Meloman.

Места зарубежных магазинов одежды, покинувших российский рынок, займут бренды из Казахстана и Белоруссии. Об этом сообщили в департаменте торговой недвижимости NF Group.

В России могут открыться ритейлеры и кафе Milavitsa, Mark Formelle, NELVA, Coffee BOOM, Kirpi, MARWIN by Meloman.

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