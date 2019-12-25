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В Петербурге могут открыться белорусские и казахстанские магазины одежды
Сегодня, 10:33
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В Петербурге могут открыться белорусские и казахстанские магазины одежды

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На смену зарубежным магазинам придут ритейлеры и кафе Milavitsa, Mark Formelle, NELVA, Coffee BOOM, Kirpi, MARWIN by Meloman.

Места зарубежных магазинов одежды, покинувших российский рынок, займут бренды из Казахстана и Белоруссии. Об этом сообщили  в департаменте торговой недвижимости NF Group. 

В России могут открыться ритейлеры и кафе Milavitsa, Mark Formelle, NELVA, Coffee BOOM, Kirpi, MARWIN by Meloman.

С начала года  доля свободных площадей в торговых центрах Петербурга выросла в 6,6 раза. В 2023 году она может освободиться на 13 процентов.

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Фото: Pxhere

Теги: белорусские и казахстанские магазины, магазины, одежда, рынок
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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