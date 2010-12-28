  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, во сколько петербургским родителям обойдется сладкий подарок на Новый год
Сегодня, 20:45
140
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, во сколько петербургским родителям обойдется сладкий подарок на Новый год

0 0

Чаще всего мамы и папы заказывают подарки детям через Интернет-магазины.

Стало известно, как изменились цены на подарки для детей на Новый год. Аналитики  ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" рассказали "Невским Новостям", что в этом году сладкие наборы подорожали на пять процентов, если сравнивать с 2021 годом.  Сейчас такой сюрприз обойдется примерно в 690 рублей.

Новогоднюю игрушку для ребенка можно купить за 390 рублей, что ниже на 6 процентов, чем в прошлом году. Продажи таких подарков снизились на 7 процентов за этот год. 

Аналитики рассказали, что снизилась цена наборов для творчества. Один такой обойдется родителю в 902 рубля. 

Ранее на Piter.tv рассказали, как  создать новогоднее настроение.

Фото: Pxhere

Теги: новый год, родители, сладкие подарки, цены на подарки, цены на сладости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии