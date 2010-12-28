Стало известно, во сколько петербургским родителям обойдется сладкий подарок на Новый год

Чаще всего мамы и папы заказывают подарки детям через Интернет-магазины.

Стало известно, как изменились цены на подарки для детей на Новый год. Аналитики ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" рассказали "Невским Новостям", что в этом году сладкие наборы подорожали на пять процентов, если сравнивать с 2021 годом. Сейчас такой сюрприз обойдется примерно в 690 рублей.

Новогоднюю игрушку для ребенка можно купить за 390 рублей, что ниже на 6 процентов, чем в прошлом году. Продажи таких подарков снизились на 7 процентов за этот год.

Аналитики рассказали, что снизилась цена наборов для творчества. Один такой обойдется родителю в 902 рубля.

Ранее на Piter.tv рассказали, как создать новогоднее настроение.

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