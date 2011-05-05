Как создать новогоднее настроение: проверенные советы

На календаре уже… скоро Новый Год! А настроения новогоднего все еще нет? Тогда скорее начинаем себе его создавать и делать!

Помните, как в детстве: праздник жизни начинался сразу, как только мы выходили во двор с санками и бежали на горку. Даже если без санок, то морозная снежная погода, горка, друзья – уже дарили нам отличное настроение!

А кто из нас не рассматривал снежинки и не удивлялся, как же много узоров создает природа! И вся эта красота природы, позитивные эмоции от катания на санках, да и просто беготня создавали нам прекрасное настроение. А дома, под Новый Год, появлялась елка, и по комнате распространялся приятный аромат хвои и смолы. А потом и приятная суета охватывала всех с головой.

И что мешает нам и сейчас создавать себе и домочадцам новогоднее настроение? Да ничего не мешает. Главное – желание его создать!

А дальше несколько проверенных вариантов, на которые не потребуется много денег и времени. И все веселые, и всем приятно создавать красоту вместе.

Новогодний уют

Ожидание праздника и подготовка к нему – уже начало праздника. И праздничное настроение создаем из приятных сердцу новогодних мелочей: меняем немного привычные вещи на те, что с новогодней тематикой.

Например, достаем из кладовой картину по номерам с зимой и Дедом Морозом, который несет подарки. Есть такое дело? К ней – и набор чашек с новогодней тематикой. Целый год стояли и ждали декабрь. Для настроения есть и зеленые тапочки для дома, и шарф с белой бахромой. Для особых смельчаков и позитивных мужчин есть шапка Деда Мороза. Не поверите, но когда будете в ней идти, многие будут поздравлять вас с Новым Годом! Это очень веселая затея и вам, и прохожим.

А еще для дома – полотенца с новогодней тематикой. Основная мысль: чтобы каждая приятная мелочь, попадающаяся на глаза, напоминала о приближающемся празднике.

Продолжим волшебство перевоплощения из унылых будней в новогоднюю феерию.

Рабочий стол дома и на работе

Даже рабочий стол может быть праздничным. Добавить новогоднюю атмосферу – просто. Например при помощи веточки хвои, шапочкой хлопка, ароматной палочки корицы и долькой апельсина. И нет – мы не про вкусный чай. А про настольную композицию в кофейном стаканчике.

Украшаем окна

Новогодняя гирлянда, которая светится разными цветами и мигает в настроенном ритме – нравится и детям, и взрослым. Здорово находить свои окна со стороны улицы и радоваться яркому новогоднему освещению. Интересно всей семьей украсить гирляндой окно, подоконник и комнату – на сколько хватит фантазии.

А еще украсим окна вырезанными картинками и снежинками. В этом нам помогут вытынанки. А полученные в итоге снежинки можно, при желании, разукрасить в разные цвета, посыпать блестками.

Если не ограничиваться размером окна, то и шторы прекрасно выступят основой для украшения новогодними снежинками. Симметричные узоры из снежинок или ассиметричный снегопад заинтересуют гостей и создадут новогоднее настроение. Если вы больше мастер небольших пространств, то украсьте только нижнюю часть окна и штор.

Наряжаем ёлку

Это любимое занятие и папы, и мамы, и детей. И оно не терпит суеты. И чтобы получить максимум удовольствия и зарядиться новогодней энергией, надо отложить все дела и даже отключить телефон, чтобы не отвлекаться от магического процесса.

Что делаем дальше? А дальше достаем бережно упакованные новогодние игрушки из шкафов и коробок, и особенно те, что прошли с нами много новогодних встреч с самого детства. Ведь они помнят наши самые теплые моменты в жизни. И хочется, чтобы и наши малыши также любили Новый Год и сохранили сквозь годы тепло домашнего уюта и совместные встречи Нового Года.

Какие любимые игрушки есть дома:

– большие и маленькие разноцветные шары, перламутровые сосульки, космонавты и балерины

– еловые шишки, стилизованные – "со снегом" или натуральные

– коробочки в виде подарков

– новогодний дождик и снежок

Деда Мороза, Снегурочку и Кролика (Кота) ставим у елки рядом с подарками

А чем еще украсить елочку – красавицу? Конечно вырезанными снежинками. Кто-то найдет на ютьюбе ролики о том, как складывать лист бумаги, а дальше вырезать. А мы вместе с детьми вырезаем по нарисованному трафарету снежинки для украшения ёлки.

И дальше наряжаем, и украшаем ёлку, а по ходу вспоминаем невероятные истории, которые с нами происходили на Новый Год. Так-то чего об этом вспоминать, а вот наряжая елку и приятно, и интересно, и главное, очень душевно – рассказывать истории в семейном кругу.

Украшаем праздничный стол

Есть несколько вариантов для украшения новогоднего праздничного стола. Например, это праздничная композиция из еловых веток со свечами и шарами. Еще один вариант: посадить на умеренном отдалении от детей символ нового 2023 года – игрушку Кролика или Кота. И еще вариант: это букет. С букетами все очень интересно и тоже есть из чего выбрать. А до этого можно обсудить варианты и провести семейное голосование.

О чем речь:

– три желтых тюльпана с гиацинтами, символизирующих любовь и пробуждение

– пышный букет из альстромерий, символа дружбы и благополучия, где также присутствуют желтые золотистые тона

– или Новогодний еловый букет из еловых веточек, цветов, новогодних шариков и других атрибутов этого теплого семейного новогоднего праздника

А вазы, в которых радовать вас и гостей будут новогодние букеты,украсьте новогодним снежком.

Подарки для настроения

Думаете как оригинально подарить подарок? Простая упаковка или пакет – это слишком скучно? Тогда вам точно понравится наш подарочный-бокс. В составе настоящая датская пихта – нобилис – декор из хлопка, корицы и цитруса. И все это в стильной крановой коробочке с прозрачной крышкой. В такой бокс можно положить что угодно: от миниатюрной помады до коробки с телефоном. Более того: этот бокс может быть сам полноценным подарком коллегам и друзьям.

Аромат Нового Года

Как наполнить пространство квартиры новогодними знакомыми запахами: корицей, мандаринами, хвоей – да и просто ароматом праздника. Один из вариантов – это аромадиффузор с соответствующим ароматом, который быстро дополнит настроение праздничными нотами.

А у кого-то Новый Год, возможно, ассоциируется с домашней выпечкой. На этот случай – выпекать сдобу и наслаждаться невероятным, греющим душу ароматом горячего свежеиспеченного изделия.

Нарисуем новогодние открытки

Творческие дети вырастают более успешными и счастливыми – так говорят книги по воспитанию детей. А что еще приятнее и интереснее, чем на Новый Год нарисовать несколько открыток любимым родственникам и друзьям семьи?! А потом всем дружно вписать туда свои теплые пожелания.

И как еще говорят психологи: хочешь поднять себе настроение – порадуй чем-то других. Созданная своими руками открытка точно будет самым запоминающимся подарком у ваших близких людей.

Встретим Новый Год вместе

А когда все будет готово, сядем возле елки у уютного камина всей дружной семьей, веселой компанией друзей и будем в ожидании Нового года слушать любимые новогодние песни или смотреть с детьми сказки-мультики и фильмы на новогоднюю тематику.

А если вдруг у вас еще нет елки и украшений, то вот ссылка, где все это можно приобрести в Санкт-Петербурге. А также видео "Как собрать новогоднюю композицию из ветки нобилиса и декора".

А ожидание праздника, его встреча и позитивное настроение, весь этот настрой, созданный нами самими без какого-либо волшебства, будет нам прекрасной запоминающейся наградой.

Фото: АртФлора

Видео: YouTube / АртФлора