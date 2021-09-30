На этих выходных в Ботаническом саду проходит фестиваль клена

В программу праздника входят прогулка по Субтропическому маршруту, выставка ботанической живописи "От природы к искусству", семейный квест по парку-дендрарию.

На этих выходных, 8 и 9 октября, в Ботаническом саду Петра Великого проводят последний в этом году фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе дендрария.

В программу фестиваля входят прогулка по Субтропическому маршруту, выставка ботанической живописи "От природы к искусству", семейный квест по парку-дендрарию, прогулка на Японскому саду, посещение Ботанического сада, посещение Гербария и творческие мастер-классы.



Кроме того, перед посетителями выступят актеры театра "Мимигранты" с программой "КЛЁноВЫЕ выходные".

Ранее на Piter.tv: в фондохранилище Эрмитажа открылась выставка часовых механизмов.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад Петра Великого