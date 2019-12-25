В фондохранилище Эрмитажа открылась выставка часовых механизмов

В экспозиции представлены часы, которые отсчитывают время с начала XVI века.

Эрмитаж представил новую выставку, посвящённую часам и музыкальным механизмам, в своём Реставрационно-хранительском центре на Старой деревне. Там представлены примерно 100 экспонатов, отображающих различные исторические этапы развития часового искусства в России и Европе. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В экспозицию вошли солнечные, механические и весьма сложные астрономические часы. Некоторые их них выполняют свою функцию по отсчету времени с начала XVI века. По словам старшего научного сотрудника отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, хранителя Фонда научных приборов и инструментов Григория Ястребинского, раньше колесные часы в обязательном порядке проверялись по солнечным "собратьям".

Отметим, что ряд часов относятся к важнейшему в стране этапу развития "механических искусств". Они были созданы выпускниками часового класса Петербургской Академии художеств в конце XVIII века.

Ранее мы сообщили о том, что военнослужащие и курсанты смогут посещать Эрмитаж бесплатно.

Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа