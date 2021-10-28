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На Дунайском автомобилист сбил самокатчика
Сегодня, 10:48
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На Дунайском автомобилист сбил самокатчика

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Водитель двухколесного транспорта пересекал проезжую часть в момент ДТП.

Сегодня, 24 мая, в Московском районе самокатчик попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на Дунайском проспекте у дома № 5. Машина сбила молодого человека на самокате, когда тот пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Подробности случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.tv: на Гражданском проспекте сотрудники ДПС задержали пьяного водителя-лейтенанта.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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