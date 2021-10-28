На Дунайском автомобилист сбил самокатчика

Водитель двухколесного транспорта пересекал проезжую часть в момент ДТП.

Сегодня, 24 мая, в Московском районе самокатчик попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на Дунайском проспекте у дома № 5. Машина сбила молодого человека на самокате, когда тот пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Гражданском проспекте сотрудники ДПС задержали пьяного водителя-лейтенанта.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург