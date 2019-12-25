На Гражданском проспекте сотрудники ДПС задержали пьяного водителя-лейтенанта

Мужчина сел в автомобиль полицейских, чтобы оформить документы, и сладко уснул. Водительских прав у нарушителя ПДД не было.

В Калининском районе в ночь на вторник, 24 мая, сотрудники ГИБДД задержали петербуржца, который катался по городу на машине в состоянии алкогольного опьянения. Вместо водительских прав мужчина предъявил документы лейтенанта. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор".

Встреча нарушителя ПДД и сотрудников ДПС состоялась около 2:45 у дома № 66 по Гражданскому проспекту. Горожанин ехал на иномарке Skoda. Когда выпившего автомобилиста посадили в патрульную машину, чтобы составить протокол, он сладко уснул.

Злоумышленника доставили в участок. Выяснилось, что ранее он был лишён прав за управление машиной в наркотическом опьянении, но водительское удостоверение в ГАИ так и не сдал

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На сонного водителя составили административный протокол. Кроме того, стражи порядка решили проверить удостоверение лейтенанта.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор