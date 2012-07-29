Машина ДПС сбила девочку на 2-й Комсомольской улице

Пострадавшая была в наушниках и выбежала из-за припаркованных машин.

В понедельник днем, 23 мая, в Красносельском районе Петербурга полицейский автомобиль сбил 15-летнюю девушку. Об этом рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП. Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел у дома № 53 на 2-й Комсомольской улице около 12:50. По словам очевидцев, водитель положил ребенка на заднее сидение и увез, вероятно, в больницу. Свидетели рассказали, что подросток вышел на дорогу со стороны детской площадки. Сейчас выясняются все детали произошедшего. О состоянии пострадавшей ничего неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и области, пострадавшая была в наушниках и выбежала из-за припаркованных машин.

Ранее мы писали, что суд не избрал меру пресечения для петербуржца, опубликовавшего фото Власова на сайте "Бессмертного полка".

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Вера Титова