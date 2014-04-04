Суд не избрал меру пресечения для петербуржца, опубликовавшего фото Власова на сайте "Бессмертного полка"

Горожанину вменили статью о реабилитации нацизма.

В Петербурге суд простил местного жителя Анатолия Быковского, который на сайте "Бессмертного полка" разместил портрет коллаборациониста Андрея Власова. Горожанину вменили статью о реабилитации нацизма. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Инцидент произошел 5 мая 2020 года. Суд прекратил уголовное дело в отношении злоумышленника в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Ранее на Piter.tv: на железнодорожной станции Рощино грузовым поездом был травмирован пьяный мужчина.

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