На железнодорожной станции Рощино грузовым поездом был травмирован пьяный мужчина

Проводится проверка по факту травмирования мужчины на железнодорожной станции Рощино. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.
В выходные в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Рощино грузовым поездом был травмирован 43-летний мужчина.
По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил сократить путь. Когда он предпринял попытку пролезть под вагоном грузового состава, поезд начал движение и зацепил его куртку.
Пострадавший был госпитализирован, проводится проверка.
На прошлой неделе в Ленобласти полицейские пресекли кражу дизельного топлива из тепловоза.
Фото: Piter.tv
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