На железнодорожной станции Рощино грузовым поездом был травмирован пьяный мужчина

Когда он предпринял попытку пролезть под вагоном грузового состава, поезд начал движение и зацепил его куртку.

Проводится проверка по факту травмирования мужчины на железнодорожной станции Рощино. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

В выходные в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Рощино грузовым поездом был травмирован 43-летний мужчина.

По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил сократить путь. Когда он предпринял попытку пролезть под вагоном грузового состава, поезд начал движение и зацепил его куртку.

Пострадавший был госпитализирован, проводится проверка.

На прошлой неделе в Ленобласти полицейские пресекли кражу дизельного топлива из тепловоза.

Фото: Piter.tv