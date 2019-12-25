В Ленобласти полицейские пресекли кражу дизельного топлива из тепловоза

Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

В Петербурге транспортные полицейские пресекли кражу дизельного топлива из тепловоза. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте.

Полицейскими выявлен 41-летний житель Ленобласти, подозреваемый в хищении дизельного топлива на территории депо Ручьи. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей. Установлено, что сотрудник железнодорожной организации арендовал автомобиль и поместил в него 18 канистр объемом по 20 литров. С помощью шланга мужчина слил горючее из бака тепловоза. Довести до конца свой противоправный умысел ему не удалось. Мужчина был задержан. Подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее в поезде "Москва – Петербург" у пассажирки украли 25 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv