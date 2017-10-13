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В Невском районе маршрутка сбила несовершеннолетнюю девушку
Сегодня, 8:38
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lesjasap
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В Невском районе маршрутка сбила несовершеннолетнюю девушку

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В Невском районе Петербурга водитель маршрутки не заметил человека, перебегающего проезжую часть.

Поздно вечером 6 февраля в Невском районе Петербурга маршрутное такси наехало на несовершеннолетнюю девушку. Инцидент произошел недалеко от транспортной остановки “Правобережные бани” у дома номер 68 по Народной улице.
 
Сообщается, что пешеход собиралась перейти дорогу в неположенном для этого месте. Водитель маршрутки К-401 не заметил пробегающего ребенка. Известно, что пострадавшая жива. На месте ДТП работали врачи скорой помощи. 
 
В настоящее время жертва аварии доставлена в городскую больницу имени Раухфуса. Пациентка находится в состоянии средней тяжести. 
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Теги: авария , дтп , маршрутка , невский район , остановка , правобережные бани
Категории: Новости СПб ДТП

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