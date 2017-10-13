В Невском районе маршрутка сбила несовершеннолетнюю девушку

Поздно вечером 6 февраля в Невском районе Петербурга маршрутное такси наехало на несовершеннолетнюю девушку. Инцидент произошел недалеко от транспортной остановки “Правобережные бани” у дома номер 68 по Народной улице.

Сообщается, что пешеход собиралась перейти дорогу в неположенном для этого месте. Водитель маршрутки К-401 не заметил пробегающего ребенка. Известно, что пострадавшая жива. На месте ДТП работали врачи скорой помощи.

В настоящее время жертва аварии доставлена в городскую больницу имени Раухфуса. Пациентка находится в состоянии средней тяжести.