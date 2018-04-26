Все происшествия Петербурга за 26 апреля: фото и видео

Piter.tv расскажет о шести самых запоминающихся и серьезных происшествиях, которые произошли 26 апреля.

В Санкт-Петербурге 26 апреля был насыщенный разными происшествиями. ДТП, трагедии, криминал и многое другое потерпел четверг. Piter.tv публикует материал, в котором собраны самые важные происшествия за сегодняшний день.

1. В Кудрово двухлетний малыш погиб при падении с 9 этажа. Сотрудники полиции разбираются в этом происшесвтии. По данным оперативников, окно в квартире по Европейскому проспекту,5 было открыто. В результате малыш забрался на подоконник и не смог устоять. Ребенок погиб.

2. В Парголово местного жителя убила ветка дерева. В Ленобласти произошел страшный случай. Вечером 25 апреля скончался мужчина от того, что на него обрушилась ветка с дерева.

3. В тройном ДТП на Юрия Гагарина приняла участие машина "Яндекс.Такси". Авария произошла около Кузнецовской улицы. Дело в том, что чрный внедорожник с машиной "Яндекс.Такси". А после автомобиль такси отбросило к тротуару, где "ранил" "Рено".

4. Из "MAZA Park" на проспекте Просвещения уволили 150 человек: людям не выдали зарплату. Сотрудники развлекательного центра Maza Park на проспекте Просвещения пожаловались на массовые увольнения и задержку заработной платы. Всего без работы оказались около 150 человек персонала и управленцев.

5. Любитель женской груди был задержан за серию нападений в Выборгском районе. Тактильный маньяк попал на камеры видеонаблюдения 22 апреля, когда пришел в салон красоты "Нуга" на Большом Сампониевском проспекте. Жертвой извращенца стала сотрудница солона. Оперативники смогли выйти на след маньяка. Его задержали по дороге в супермаркет на Диагональной улице. Им оказался 39-летний из Пскова, который ранее привлекался к ответственности из-за большого долга за коммуналку.

6. В Петербурге микроавтобус разбился об автоцистерну. микроавтобус "Форд Транзит" разбился об автоцистерну, также уточнили, что рядом стоит машина, которая тоже повреждена.

Фото, видео: Piter.tv, ДТП и ЧП Санкт-Петербурге