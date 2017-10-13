Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На проспекте Стачек неизвестный жестоко порезал троих прохожих
Сегодня, 9:39
0
lesjasap
1079

На проспекте Стачек неизвестный жестоко порезал троих прохожих

0
 
 

В Кировском районе неизвестный преступник напал с ножом на троих петербуржцев.

Правоохранительные органы Кировского района разыскивают мужчину, который порезал троих петербуржцев на проспекте Стачек. Сообщается, что преступление совершено около восьми часов вечера 6 февраля.
 
О произошедшем полицию уведомили врачи. В больницу доставили троих раненых людей. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии. У них обнаружены раны в области груди, боку и внутреннее кровотечение.
 
По рассказу одного из пострадавших, который находится в состоянии средней тяжести, неизвестный напал на них с ножом на пересечении Стачек и Краснопутиловской. Ранее они злоумышленника не видели. На месте инцидента оперативники также нашли три вида оружия. Кому оно принадлежит в настоящее время устанавливается специалистами. 
 
Вооруженного преступника разыскивают. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Все новости района
Теги: больница , кировский район , краснопутиловская улица , нападение , нож , оружие , проспект стачек , ранение , тяжелое состояние , холодное оружие
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5