Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Двое детей стали жертвами педофилов в Приморском и Красносельском районах Петербурга
Сегодня, 9:52
0
lesjasap
2316

Двое детей стали жертвами педофилов в Приморском и Красносельском районах Петербурга

0
 
 

Полиция разыскивает двух педофилов, надругавшихся над детьми.

В Петербурге за последние сутки расследуют уголовные дела за растление двоих детей. Неизвестных преступников привлекли внимание несовершеннолетние девочки из Красносельского и Приморского районов. 
 
О первом случае полиция узнала днем 6 февраля. В полицию обратился местный житель, который сообщил о растлении четвероклассницы. В сексуальном насилии над ребенком заявитель обвинил 39-летнего знакомого. Согласно полученной информации, петербуржец совращал малышку с июня по август 2017 года на квартире по Ленинскому проспекту.
 
Второй жертвой стала первоклассница. Девочку растлил бывший муж заявительницы. По словам женщины, супруг домогался ребенка в квартире по Глухарской улице. Инциденты происходили с середины ноября по 5 февраля 2018 года. 
 
В настоящее время оперативники проводят проверку полученных сведений.
Все новости района
Теги: дети , красносельский район , ленинский проспект , педофил , педофилия , приморский район
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5