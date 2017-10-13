Двое детей стали жертвами педофилов в Приморском и Красносельском районах Петербурга

Полиция разыскивает двух педофилов, надругавшихся над детьми.

В Петербурге за последние сутки расследуют уголовные дела за растление двоих детей. Неизвестных преступников привлекли внимание несовершеннолетние девочки из Красносельского и Приморского районов.

О первом случае полиция узнала днем 6 февраля. В полицию обратился местный житель, который сообщил о растлении четвероклассницы. В сексуальном насилии над ребенком заявитель обвинил 39-летнего знакомого. Согласно полученной информации, петербуржец совращал малышку с июня по август 2017 года на квартире по Ленинскому проспекту.

Второй жертвой стала первоклассница. Девочку растлил бывший муж заявительницы. По словам женщины, супруг домогался ребенка в квартире по Глухарской улице. Инциденты происходили с середины ноября по 5 февраля 2018 года.

В настоящее время оперативники проводят проверку полученных сведений.