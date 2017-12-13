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Вчера, 18:23
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Shdaria
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В Петербурге пар из люков обжигает прохожих

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На проспекте Просвещения местные жители возмущены паром из люков.

Жители Санкт-Петербурга обеспокоины, что на проспекте Просвещения №32, напротив метро, обильно парят люки. Пешеходы жалуются, что пар может обжечь прохожего, если невнимательно пройти мимо этого участка.

Очевидцы поделились фотографиями и видео с места происшествия. На кадрах видно, что пар действительно окутывает большое пространство, где скапливается много людей. 

Причина возникновения пара неизвестна, также о пострадавших нет никакой информации. Однако по концовке видеозаписи можно предположить, что дело в ремонтных работах. 

Фото: "ВК" - Экстренный вызов

Видео: Piter.tv

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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