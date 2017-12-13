В Петербурге пар из люков обжигает прохожих

На проспекте Просвещения местные жители возмущены паром из люков.

Жители Санкт-Петербурга обеспокоины, что на проспекте Просвещения №32, напротив метро, обильно парят люки. Пешеходы жалуются, что пар может обжечь прохожего, если невнимательно пройти мимо этого участка.

Очевидцы поделились фотографиями и видео с места происшествия. На кадрах видно, что пар действительно окутывает большое пространство, где скапливается много людей.

Причина возникновения пара неизвестна, также о пострадавших нет никакой информации. Однако по концовке видеозаписи можно предположить, что дело в ремонтных работах.

Фото: "ВК" - Экстренный вызов

Видео: Piter.tv