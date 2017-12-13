Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На перекрестке Обводного и Митрофаньевского фура лишилась колеса
Сегодня, 8:34
0
lesjasap
720

На перекрестке Обводного и Митрофаньевского фура лишилась колеса

0
 
 

В Адмиралтейском районе вечернее ДТП с фурой приостановило движение транспорта.

Поздно вечером 26 февраля на пересечении Митрофаньевского шоссе с набережной Обводного канала у большегрузовой фуры отказало колесо. Машина застряла на перекрестке, мешая движению автомобилистов. 

Инцидент произошел около половины двенадцатого ночи. По сообщению от очевидцев, у фуры наблюдался явный перевес груза. По предварительной версии, именно это и послужило причиной аварии. Во время поворота колесо не выдержало напряжения. Это привело к лопнутой шине. В результате большегруз врезался в легковушку, пытаясь “отступить” назад.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Все новости района
Теги: авария , дтп , колесо , происшествия спб , фура
Категории: Новости СПб ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5