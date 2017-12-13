На перекрестке Обводного и Митрофаньевского фура лишилась колеса

В Адмиралтейском районе вечернее ДТП с фурой приостановило движение транспорта.

Поздно вечером 26 февраля на пересечении Митрофаньевского шоссе с набережной Обводного канала у большегрузовой фуры отказало колесо. Машина застряла на перекрестке, мешая движению автомобилистов.

Инцидент произошел около половины двенадцатого ночи. По сообщению от очевидцев, у фуры наблюдался явный перевес груза. По предварительной версии, именно это и послужило причиной аварии. Во время поворота колесо не выдержало напряжения. Это привело к лопнутой шине. В результате большегруз врезался в легковушку, пытаясь “отступить” назад.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб