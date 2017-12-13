В Петербурге задержаны подозреваемые в похищении бизнесмена из ТРК "Галерея"

В ходе обыска оперативники нашли 7 пистолетов.

Ночью 27 февраля в Санкт-Петербурге оперативниками были задержаны семеро участников преступной группы, которые избили, ограбили и похитили предпринимателя на парковке ТРК "Галерея".

По информации Следственного комитета РФ, сотрудники регионального УФСБ и оперативники уголовного розыска провели обыск и задержали семерых подозреваемых в разбое и похищении. По версии следствия, этническая группа причастна к нападению на бизнесмена в прошлом году.

Известно, что к потерпевшему подошли в ресторане, расположенном в "Галерее". Мужчину обыскали прямо там под угрозой пистолета. Также у него "конфисковали" ключи от машины, 37 тыс. рублей наличными и банковскую карту, с которой сняли еще 23 тысячи по пути на парковку. На цокольном этаже бизнесмена избили, а его Huindai Creta угнали. Потерпевшего отвезли в другое место, где потребовали деньги на откуп. Друзья предпринимателя смогли внести за него 150 тыс. рублей. Злоумышленники заработали за один день около 1,3 млн рублей.

Во время недавних обысков у подозреваемых был обнаружен пистолет Макарова и шесть травматических пистолетов с возможностью стрелять боевыми патронами. Следствие предполагает, что вооруженная группировка имеет отношение к нападению на бизнесмена, а также может быть причастна к аналогичным преступлениям. Решается вопрос о заключении их под стражу.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что опубликовано видео избиения медработников в Ельце Липецкой области.