Во Фрунзенском районе до смерти забили 82-летнего мужчину

По предварительным данным, это сделал его пьяный безработный внук.

В понедельник, 22 июля в квартире дома на Будапештской ул. Фрунзенского района Петербурга до смерти забили 82-летнего пенсионера. Вероятно, это сделал 35-летний пьяный безработный внук погибшего. Об этом сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция задержала предполагаемого убийцу. У него уже есть несколько судимостей. Также следовали изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в парадной. Кроме того, с места происшествия изъяли отпечатки рук и ног, образцы крови и осколок стеклянной бутылки.

Тело пожилого мужчины доставили в морг с гематомами и ссадинами головы. Его точную причину смерти установит медэкспертиза.

Полиция устанавливает детали убийства.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Любимовском озере утонул шестилетний мальчик из Мурманской области.

Фото: Pixabay