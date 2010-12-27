На Любимовском озере утонул шестилетний мальчик из Мурманской области

За ним недоглядели родственники.

В понедельник, 22 июля на Любимовском озере в поселке Студеное Приозерского района Ленобласти утонул шестилетний мальчик из Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О трагедии сообщил дедушка мальчика. По его словам, за ним недоглядели родственники. Отец, дед и брат погибшего рыбачили, когда ребенок упал в воду и утонул.

Сотрудники уголовного розыска и отдела по делам несовершеннолетних подтвердили эту информацию.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что во Мге трехлетнюю девочку избили молотком.

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