Во Мге трехлетнюю девочку избили молотком

Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Трехлетняя девочка из поселка Мга Ленинградской области получила многочисленные травмы, в том числе сотрясение мозга. Под подозрением находится соседка ребенка. Об этом 23-го июля сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В понедельник, 22 июля, в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде на улице Связи плачет ребенок. У нее разбита голова. Правоохранители прибыли на место. Малышку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В жестоком обращении с ребенком подозревается 58-летняя соседка. С места происшествия изъяли кухонный молоток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным агентства, у женщины уже была судимость.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что восьмилетнего мальчика госпитализировали из-за телесных повреждений.

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