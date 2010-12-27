Во Мге трехлетнюю девочку избили молотком

Трехлетняя девочка из поселка Мга Ленинградской области получила многочисленные травмы, в том числе сотрясение мозга. Под подозрением находится соседка ребенка. Об этом 23-го июля сообщило АН "Оперативное прикрытие".
В понедельник, 22 июля, в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде на улице Связи плачет ребенок. У нее разбита голова. Правоохранители прибыли на место. Малышку госпитализировали в тяжелом состоянии.
В жестоком обращении с ребенком подозревается 58-летняя соседка. С места происшествия изъяли кухонный молоток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным агентства, у женщины уже была судимость.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что восьмилетнего мальчика госпитализировали из-за телесных повреждений.
Фото: pixabay.com
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