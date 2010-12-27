  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Мге трехлетнюю девочку избили молотком
Сегодня, 10:14
34
nadezhda_sib

Во Мге трехлетнюю девочку избили молотком

0 0

Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Трехлетняя девочка из поселка Мга Ленинградской области получила многочисленные травмы, в том числе сотрясение мозга. Под подозрением находится соседка ребенка. Об этом 23-го июля сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В понедельник, 22 июля, в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде на улице Связи плачет ребенок. У нее разбита голова. Правоохранители прибыли на место. Малышку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В жестоком обращении с ребенком подозревается 58-летняя соседка. С места происшествия изъяли кухонный молоток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
По данным агентства, у женщины уже была судимость. 
Ранее Piter.TV сообщил о том, что восьмилетнего мальчика госпитализировали из-за телесных повреждений

Фото: pixabay.com

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии