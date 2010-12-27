Восьмилетнего мальчика госпитализировали из-за телесных повреждений

Сотрудники полиции устанавливают, кто причинил вред ребенку.

В понедельник, 22 июля, в полицию Центрального района обратились с сообщением об избиении восьмилетнего ребенка. Мальчик находился в электропоезде на станции "Рыбацкое". Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мальчика госпитализировали. По предварительным данным, обидчиком мог оказаться его 41-летней отец. Его и его знакомого доставили в полицию для разбирательства. Было возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят проверку по факту телесных повреждений у ребенка.

Как отметили в местном МВД, семья не состояла на учете по делам несовершеннолетних, о подобных инцидентах не сообщалось.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что Следком возбудил уголовное дело по факту схода 23 вагонов с углем в Коми.

Фото: Piter.TV