Следком возбудил уголовное дело по факту схода 23 вагонов с углем в Коми

Сход произошел по причине размыва водопропускной трубы.

В Республике Коми возбуждено уголовное дело по факту схода 23 вагонов грузового поезда. Об этом сообщил сыктывкарский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, ночью 22 июля 2019 года на участке местности у железнодорожного перегона в районе станции Керки Северной железной дороги Сосногорского района Республики Коми по причине размыва водопропускной трубы, произошел сход 23 вагонов, в которых находился уголь. Разрушены объекты транспортной инфраструктуры, РЖД нанесен крупный материальный ущерб. Сейчас ведутся восстановительные работы, движение приостановлено.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следком

Расследование продолжается.

Ранее в сервисе BlaBlaCar подтвердили, что мужчина добрался из Петербурга в Москву в кабине машиниста поезда.

Видео: Северо-западное следственное управление