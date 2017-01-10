В сервисе BlaBlaCar подтвердили, что мужчина добрался из Петербурга в Москву в кабине машиниста поезда

Аккаунт организатора поездки заблокировали.

Сервис BlaBlaCar подтвердил то, что один из его клиентов добрался из Петербурга в Москву в кабине поезда. Об этом 22-го июля сообщило "ТАСС".

Ранее стало известно, что 15 июля москвич забронировал место в машине BlaBlaCar за 1300 рублей. Организатор поездки назначил ему место встречи на Московском вокзале. Там его встретил машинист, который провез мужчину в кабине поезда место автомобиля.

В BlaBlaCar сообщили, что "неправомерное использование сервиса" действительно было. Аккаунт организатора поездки заблокировали.

Также в ситуации пообещали разобраться в ООО "РЖД". Если факт проезда в кабинет подтвердится, то всех участников привлекут к ответственности. На данный момент изучаются камеры наблюдения на вокзале.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург потратит на осенний "Фестиваль света" почти 40 млн рублей.

Фото: vk.com/rzd_official