  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В сервисе BlaBlaCar подтвердили, что мужчина добрался из Петербурга в Москву в кабине машиниста поезда
Сегодня, 15:57
171
nadezhda_sib

В сервисе BlaBlaCar подтвердили, что мужчина добрался из Петербурга в Москву в кабине машиниста поезда

0 0

Аккаунт организатора поездки заблокировали.

Сервис BlaBlaCar подтвердил то, что один из его клиентов добрался из Петербурга в Москву в кабине поезда. Об этом 22-го июля сообщило "ТАСС".

Ранее стало известно, что 15 июля москвич забронировал место в машине BlaBlaCar за 1300 рублей. Организатор поездки назначил ему место встречи на Московском вокзале. Там его встретил машинист, который провез мужчину в кабине поезда место автомобиля. 

В BlaBlaCar сообщили, что "неправомерное использование сервиса" действительно было. Аккаунт организатора поездки заблокировали.

Также в ситуации пообещали разобраться в ООО "РЖД". Если факт проезда в кабинет подтвердится, то всех участников привлекут к ответственности. На данный момент изучаются камеры наблюдения на вокзале. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург потратит на осенний "Фестиваль света" почти 40 млн рублей

Фото: vk.com/rzd_official

 

Теги: blablacar, кабина машиниста, машинист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии