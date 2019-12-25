В электричке умер машинист по дороге в Петербург

Через 15 минут, на станции Пелла, машинист сообщил о плохом самочувствии.

В четверг утром машинист электропоезда умер в кабине. Поезда отправился из Мги в Петербург в Ленобласти 22 декабря. Об этом рассказали в ОЖД.

Утром около восьми утра электричка отправилась по расписанию. Через 15 минут, на станции Пелла, машинист сообщил о плохом самочувствии. Мужчина не дождался скорую, медики констатировали смерть.

В Обухово состав, который ждали около восьми часов утра, прибыл на 91 минуту позже.

Ранее вакцинация от гриппа в Петербурге на 10% превышает показатель по стране. На конец декабря в городе вакцинировались 62% петербуржцев.

Фото: Piter.tv

