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В электричке умер машинист по дороге в Петербург
Сегодня, 20:34
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В электричке умер машинист по дороге в Петербург

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Через 15 минут, на станции Пелла, машинист сообщил о плохом самочувствии.

В четверг утром машинист электропоезда умер в кабине. Поезда отправился из Мги в Петербург в Ленобласти 22 декабря. Об этом рассказали в ОЖД.

Утром около восьми утра электричка отправилась по расписанию. Через 15 минут, на станции Пелла, машинист сообщил о плохом самочувствии. Мужчина не дождался скорую, медики констатировали смерть. 

В Обухово состав, который ждали около восьми часов утра, прибыл на 91 минуту позже.

Ранее вакцинация от гриппа в Петербурге на 10% превышает показатель по стране. На конец декабря в городе вакцинировались 62% петербуржцев.

Фото: Piter.tv
 

Теги: машинист, эоектричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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