На Октябрьской железной дороге появилась первая женщина-машинист

По словам Екатерины Сергеевой, работать машинистом было ее детской мечтой.

Первая женщина-машинист на Октябрьской железной дороге отправилась в самостоятельный рейс. Об этом накануне сообщила пресс-служба ОЖД.

Поезд "Чайка" стартовал из Петербурга в Новолисино с Витебского вокзала. С января 2021 года Екатерина Сергеева работала помощником машиниста электропоезда, а затем прошла обучение для повышения в должности. По словам женщины, исполнилась ее детская мечта.

Перед рейсом Екатерину поддерживали руководители депо, ветераны и юные железнодорожники.

Видео и фото: Октябрьская железная дорога