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На Октябрьской железной дороге появилась первая женщина-машинист

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По словам Екатерины Сергеевой, работать машинистом было ее детской мечтой.

Первая женщина-машинист на Октябрьской железной дороге отправилась в самостоятельный рейс. Об этом накануне сообщила пресс-служба ОЖД.

Поезд "Чайка" стартовал из Петербурга в Новолисино с Витебского вокзала. С января 2021 года Екатерина Сергеева работала помощником машиниста электропоезда, а затем прошла обучение для повышения в должности. По словам женщины, исполнилась ее детская мечта.

Перед рейсом Екатерину поддерживали руководители депо, ветераны и юные железнодорожники. 

Видео и фото: Октябрьская железная дорога

Теги: машинист, октябрьская железная дорога
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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