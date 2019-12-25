Машинист остановил поезд в нескольких сантиметрах от застрявшего на рельсах КамАЗа в Димитрове

Грузовик убрали с перегона при помощи спецтехники.

В подмосковном Димиторове машинист смог остановить поезд в 10-15 сантиметрах от застрявшего на перегоне КамАЗа. Об этом телеканалу "360" рассказал помощник машиниста Сергей Симонов.

Время было около часа ночи. Мы с машинистом заметили застрявший КамАЗ и начали подавать предупредительные знаки, а также экстренно тормозить. После этого стали оперативно выводить пассажиров из первых двух вагонов электропоезда. Сергей Симонов, помощник машиниста

Грузовик застрял у платформы Каналстрой. Как отметил собеседник телеканала, у электрички была невысокая скорость, поэтому трагедии удалось избежать. Водитель КамАЗа находился в шоковом состоянии, его машину убрали с перегона при помощи спецтехники.

Пассажиры поезда выразили благодарность машинистам за профессионализм и внимательность.

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Фото: Pxhere