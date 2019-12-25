  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Машинист остановил поезд в нескольких сантиметрах от застрявшего на рельсах КамАЗа в Димитрове
Сегодня, 10:37
189
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Машинист остановил поезд в нескольких сантиметрах от застрявшего на рельсах КамАЗа в Димитрове

0 0

Грузовик убрали с перегона при помощи спецтехники.

В подмосковном Димиторове машинист смог остановить поезд в 10-15 сантиметрах от застрявшего на перегоне КамАЗа. Об этом телеканалу "360" рассказал помощник машиниста Сергей Симонов. 

Время было около часа ночи. Мы с машинистом заметили застрявший КамАЗ и начали подавать предупредительные знаки, а также экстренно тормозить. После этого стали оперативно выводить пассажиров из первых двух вагонов электропоезда.

Сергей Симонов, помощник машиниста

Грузовик застрял у платформы Каналстрой. Как отметил собеседник телеканала, у электрички была невысокая скорость, поэтому трагедии удалось избежать. Водитель КамАЗа находился в шоковом состоянии, его машину убрали с перегона при помощи спецтехники.

Пассажиры поезда выразили благодарность машинистам за профессионализм и внимательность.

Ранее мы сообщили о том, что московский школьник избил учителя за замечание на перемене.

Фото: Pxhere

Теги: камаз, машинист, новости россии, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии