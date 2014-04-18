Московский школьник избил учителя за замечание на перемене

Мужчине понадобилась помощь медиков. Сейчас он находится у себя дома.

В понедельник, 19 декабря, девятиклассник из Москвы избил учителя химии за замечание на перемене в свой адрес. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Школьник сломал преподавателю нос и кисть, а также нанёс множественные ушибы. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, однако нужды в госпитализации не было.

На данный момент педагог находится у себя дома. Администрация школы уже провела беседу с нападавшим и его родителями. В департаменте заявили, что делают всё возможное для урегулирования инцидента.

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