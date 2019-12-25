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У парка Горького столкнулись машина скорой помощи и Mersedes
Сегодня, 12:11
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У парка Горького столкнулись машина скорой помощи и Mersedes

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Помощь медиков понадобилась двум водителям и фельдшеру.

На Крымском валу в Москве произошла крупная авария. У парка Горького карета скорой помощи столкнулась с Mercedes. Об этом сообщил телеканал "360".

В результате у иномарки была полностью деформирована передняя часть. Она встала поперёк проезжей части и перекрыла сразу 2 полосы у забора. На месте работают инспекторы ДПС, обстоятельства произошедшего уточняются. 

Кроме того, на место прибыли бригады скорой помощи. Помощь медиков понадобилась двум водителям и фельдшеру.

Ранее мы сообщили о том, что фура насмерть сбила молодого пешехода на КАД в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, москва, парк горького, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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