У парка Горького столкнулись машина скорой помощи и Mersedes

Помощь медиков понадобилась двум водителям и фельдшеру.

На Крымском валу в Москве произошла крупная авария. У парка Горького карета скорой помощи столкнулась с Mercedes. Об этом сообщил телеканал "360".

В результате у иномарки была полностью деформирована передняя часть. Она встала поперёк проезжей части и перекрыла сразу 2 полосы у забора. На месте работают инспекторы ДПС, обстоятельства произошедшего уточняются.

Кроме того, на место прибыли бригады скорой помощи. Помощь медиков понадобилась двум водителям и фельдшеру.

Ранее мы сообщили о том, что фура насмерть сбила молодого пешехода на КАД в Ленобласти.

Фото: Piter.TV