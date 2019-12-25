У парка Горького столкнулись машина скорой помощи и Mersedes

На Крымском валу в Москве произошла крупная авария. У парка Горького карета скорой помощи столкнулась с Mercedes. Об этом сообщил телеканал "360".
В результате у иномарки была полностью деформирована передняя часть. Она встала поперёк проезжей части и перекрыла сразу 2 полосы у забора. На месте работают инспекторы ДПС, обстоятельства произошедшего уточняются.
Кроме того, на место прибыли бригады скорой помощи. Помощь медиков понадобилась двум водителям и фельдшеру.
Ранее мы сообщили о том, что фура насмерть сбила молодого пешехода на КАД в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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