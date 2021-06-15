Большегруз насмерть сбил пешехода во Всеволожском районе

Мужчина переходил дорогу вне зоны перехода.

Утром понедельника, 19 декабря, на 56 км КАД во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. 53-летний гражданин республики Беларусь за рулём большегруза Скания наехал на переходившего вне зоны пешеходного перехода неустановленного мужчину. Об этом стало известно Piter.TV.

На вид пешеходу 25 лет. Он скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Проверку по факту аварии проводит УРППБД ГСУ ГУ.

Ранее мы сообщили о том, что такси с маленьким ребенком попало в ДТП на Энергетиков.

Фото: Piter.TV