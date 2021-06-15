Такси с маленьким ребенком попало в ДТП на Энергетиков

Есть пострадавшие.

В понедельник, 19 декабря, на перекрёстке проспекта Маршала Блюхера и Энергетиков в Петербурге случилась авария. Женщина за рулём красной легковушки не справилась с управлением, в результате чего её машина удалила в бок такси. Подробности привели очевидцы в соцсетях.

Отмечается, что в такси находилась семья с маленьким ребёнком. В результате аварии есть пострадавшие, однако не уточняется, кто именно.

Н место выехали сотрудники скорой помощи.

Ранее мы сообщили о том, что на Автовской улице произошло смертельное ДТП с пешеходом.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Елена Иванова)