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Такси с маленьким ребенком попало в ДТП на Энергетиков
Сегодня, 8:04
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Такси с маленьким ребенком попало в ДТП на Энергетиков

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Есть пострадавшие.

В понедельник, 19 декабря, на перекрёстке проспекта Маршала Блюхера и Энергетиков в Петербурге случилась авария. Женщина за рулём красной легковушки не справилась с управлением, в результате чего её  машина удалила в бок такси. Подробности привели очевидцы в соцсетях.

Отмечается, что в такси находилась семья с маленьким ребёнком. В результате аварии есть пострадавшие, однако не уточняется, кто именно.

Н место выехали сотрудники скорой помощи.

Ранее мы сообщили о том, что на Автовской улице произошло смертельное ДТП с пешеходом.

Фото: ВКонтакте /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Елена Иванова)

Теги: дтп, проспект энергетиков, санкт-петербург, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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