На Автовской улице произошло смертельное ДТП с пешеходом

Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД в 2022 не привлекался.

На перекрестке в Кировской районе Петербурга произошло смертельное ДТП с пешеходом. Об этом стало известно Piter.tv.

На перекрестке улицы Васи Алексеева и улицы Автовской 30-летний водитель Audi А6 в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 36-летнего мужчину. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался в автомобиле скорой помощи.

Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД в 2022 не привлекался.

Ранее в компании "Пассажиравтотранс" прокомментировали аварию с автобусом, который врезался в столб.

Фото: Piter.tv