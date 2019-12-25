Вакцинация от гриппа в Петербурге на 10% превышает показатель по стране

На конец декабря в городе вакцинировались 62% петербуржцев.

Показатель вакцинации от гриппа среди петербуржцев превысил общероссийский на 10%. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

На конец декабря в городе вакцинировались 62% петербуржцев, поэтому эпидемический процесс стал управляемым, отмечает Эргашев.

В России привились от гриппа 74 миллиона человек, что составляет почти 52% населения всей страны. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал регионы во время новогодних каникул быть готовыми к оказание медицинской помощи.

Ранее инфекционист объяснила, почему в Петербурге резкая вспышка гриппа. Как пояснила медик, из-за пандемии коронавируса население почти не болело гриппом. Как следствие, у горожан нет иммунитета, который формировался до этого ежегодно. Вакцина против гриппа, разработанная в 2022 году, эффективна против всех штаммов, отметила медик.

Фото: Piter.tv

