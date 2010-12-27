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Петербург потратит на осенний "Фестиваль света" почти 40 млн рублей
Сегодня, 15:44
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Cherepanov

Петербург потратит на осенний "Фестиваль света" почти 40 млн рублей

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Местом его проведения станет фасад здания Главного штаба.

На сайте государственных закупок появился заказ на сценарий и исполнение осеннего "Фестиваля света". Власти города готовы заплатить за него 39 577 000 рублей.

В 2019 году местом проведения фестиваля станет фасад здания Главного штаба. Подрядчик должен будет сконструировать на нем видеопроекцию длительностью в 12 минут. Ее площадь должна составить 280х24 метров.

Художественный ролик должен быть создан в формате и технологии 3D mapping с элементами интерактивной и генеративной графики, включающей рендеринг в реальном времени, технологии виртуальной реальности (VR).

Вероятно, фестиваль будет проходить в рамках международного культурного форума с 14 по 16 ноября.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что активисты вывесили на Невском проспекте дореволюционный баннер.

Фото: социальные сети

Теги: городской бюджет, госзакупка, здание главного штаба, фестиваль света 2019
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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