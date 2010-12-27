Активисты вывесили на Невском проспекте дореволюционный баннер

В понедельник, 22 июля на доме №54 по Невскому проспекту вывесили баннер с дореволюционным лозунгом "Жандармы – цепные псы самодержавия". Фотографии вывески появились в социальных сетях.
Петербуржцы предположили, что это часть акции против нарастающей жестокости правоохранительных органов.
Ответственность за плакат пока никто не взял. Полиция начала проверку.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Германии задержали выходца из Петербурга, который подозревается в причастности к пропаже двух россиянок.
Фото: od_spb / Twitter
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