Активисты вывесили на Невском проспекте дореволюционный баннер

На нем написано: "Жандармы – цепные псы самодержавия".

В понедельник, 22 июля на доме №54 по Невскому проспекту вывесили баннер с дореволюционным лозунгом "Жандармы – цепные псы самодержавия". Фотографии вывески появились в социальных сетях.

Петербуржцы предположили, что это часть акции против нарастающей жестокости правоохранительных органов.

Ответственность за плакат пока никто не взял. Полиция начала проверку.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Германии задержали выходца из Петербурга, который подозревается в причастности к пропаже двух россиянок.

Фото: od_spb / Twitter