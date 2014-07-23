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В метро двое любопытных туристов проникли в кабину машиниста
Сегодня, 16:42
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В метро двое любопытных туристов проникли в кабину машиниста

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Молодых людей доставили в отдел полиции.

Двое любопытных туристов пробрались в кабину машиниста поезда в метро 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пассажирам стало интересно, как выглядит кабина водителя поезда. Молодые люди проникли внутрь,  но рассмотреть электронную панель внимательно у них не вышло. На следующей станции метро любопытных юношей встретили правоохранители. 

Молодых людей доставили в отдел полиции. Оперативники узнали, что один из них у себя на родине работает в метрополитене. Ему было интересно, каким оборудованием пользуются машинисты в петербургской подземке. 

У нарушителей проверили документы. С ними провели профилактическую беседу, а затем отпустили. 

Ранее мы писали, что пьяная пенсионерка зверски убила подругу на даче под Петербургом.

Фото: Piter.tv

Теги: кабина машиниста, мвд, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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