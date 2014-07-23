В метро двое любопытных туристов проникли в кабину машиниста

Молодых людей доставили в отдел полиции.

Двое любопытных туристов пробрались в кабину машиниста поезда в метро 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пассажирам стало интересно, как выглядит кабина водителя поезда. Молодые люди проникли внутрь, но рассмотреть электронную панель внимательно у них не вышло. На следующей станции метро любопытных юношей встретили правоохранители.

Молодых людей доставили в отдел полиции. Оперативники узнали, что один из них у себя на родине работает в метрополитене. Ему было интересно, каким оборудованием пользуются машинисты в петербургской подземке.

У нарушителей проверили документы. С ними провели профилактическую беседу, а затем отпустили.

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Фото: Piter.tv