Убийцу пенсионеров посадили на пожизненный срок в Петербурге

Сообщника приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Во вторник, 21 сентября, городской суд Петербурга озвучил приговор Забару Зубову и его сообщнику Виктору Зорину, которые мошенническим путем завладевали квартирами пенсионеров и убивали их. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Первого мужчину, Забара Зубова, приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима и признали виновным, не заслуживающим снисхождения. Виктора Зорина признали виновным, но заслуживающим снисхождения, поэтому его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Суд установил, что с 2010 по 2014 год мужчины под руководством ранее осужденного Крохина нашли одиноких пенсионеров и алкоголиков, убили четверых потерпевших и мошенническим способом переоформили их имущество. В доверие злоумышленники входили с помощью наркотиков или спиртных напитков, затем оформляли фиктивный брак.

Ранее мы писали, что захвативший школу в Беслане в 2004 году террорист Кулаев запросил пересмотр приговора.

Фото: Piter.tv