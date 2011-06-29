Захвативший школу в Беслане в 2004 году террорист Кулаев запросил пересмотр приговора

Преступник рассчитывает на более мягкое наказание.

Захвативший школу в Беслане в 2004 году террорист Нурпаши Кулаев запросил пересмотр приговора. Об этом рассказал журналистам омбудсмен по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. Уполномоченный напомнил, что фигурант дела получил пожизненное заключение. Сейчас он отбывает наказание на территории колонии в ЯНАО.

Мы получили от Нурпаши Кулаева прошение о пересмотре приговора. По закону в течение месяца рассмотрим его, дадим ответ. Тамерлан Цгоев, омбудсмен

Напомним, что террористический акт в школе Беслана произошел 1 сентября 2004 года. Боевики взяли в заложники свыше 1 200 тысяч человек, включая детей, их родственников, педагогов. Трагедия унесла жизни 334 человек, включая 172 ребенка. Правоохранительные органы смогли ликвидировать 31 террориста. Нурпашу Кулаева арестовали. Ответственность за теракт взял на себя международный террорист Шамиль Басаев. Преступник был ликвидирован спецслужбами в 2006 году.

Петербуржцы почтили память жертв теракта в школе Беслана.

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