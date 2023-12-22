Трамп заявил, что созвонился бы с Путиным по поводу теракта в "Крокусе"

Экс-глава США негативно оценил реакцию администрацию в Вашингтоне на теракт в Подмосковье.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что позвонил бы российскому коллеге Владимиру Путину по поводу террористической атаки в "Крокус Сити Холле", произошедшей на территории Московской области. Экс-лидер белого дома добавил, что действующий глава США Джо Байден после трагедии в Красногорске не связывался с Москвой, а также не выражал властям страны никаких соболезнований и не предлагал помощь в расследовании. Такие сведения член Республиканской партии, кандидат на место лидера Белого дома на выборах в 2024 году предоставил в эфире шоу иностранного журналиста Хью Хьюитта.

Хью, я бы позвонил ему. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп заподозрил Байдена в употреблении стимуляторов перед выступлениями.

Фото и видео: YouTube / Hugh Hewitt