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Трамп заявил, что созвонился бы с Путиным по поводу теракта в "Крокусе"

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Экс-глава США негативно оценил реакцию администрацию в Вашингтоне на теракт в Подмосковье.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что позвонил бы российскому коллеге Владимиру Путину по поводу террористической атаки в "Крокус Сити Холле", произошедшей на территории Московской области. Экс-лидер белого дома добавил, что действующий глава США Джо Байден после  трагедии в Красногорске не связывался с Москвой, а также не выражал властям страны никаких  соболезнований и не предлагал помощь в расследовании. Такие сведения член Республиканской партии, кандидат на место лидера Белого дома на выборах в 2024 году предоставил в эфире шоу иностранного журналиста Хью Хьюитта.

Хью, я бы позвонил ему. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать.

Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп заподозрил Байдена в употреблении стимуляторов перед выступлениями.

Фото и видео: YouTube / Hugh Hewitt

Теги: дональд трамп, крокус сити холл, теракт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Происшествия, Терроризм,

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